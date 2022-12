Volley, il treno Valsa passa e travolge Piacenza

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 0-3 (22-25, 19-25, 17-25)Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 2, Romanò 13, Basic 9, Recine 6, Alonso 3, Simon 6, Scanferla (L), Hoffer 0, Gironi 0, De Weijer 0. N.E.: Caneschi, Chester. All. Bernardi.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 0, Lagumdzija 12, Ngapeth 9, Rinaldi 13, Sanguinetti 6, Stankovic 6, Rossini (L), Sala 0, Salsi 0. N.E.: Bossi, Krick, Gollini, Marechal, Pope. All. Giani.Durata set: 25', 25', 22' - tot 72'. Mvp: Bruno Mossa De Rezende (Valsa Group Modena)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero.Piacenza schiera Brizard-Romanò, Recine-Basic schiacciatori, Simon-Alonso centrali e Scanferla libero.Il match inizia con punto a punto serrato, Bruno trova bene Rinaldi in pipe, 6-6. Piazza il break la squadra di Bernardi che si porta sul 13-14.Cambiano marcia i gialli, parallela di Lagumdzija e 18-16. La Valsa Group chiude 25-22 il primo parziale.Modena parte fortissimo, 7-4. Spinge forte la Valsa Group, 14-11 nel bello spettacolo di pubblico del PalaBanca. L’ace di Lagumdzija regala ai gialli il 22-16, poi è 25-19, 2-0.Modena va sul 7-4. L’ace di Rinaldi porta la Valsa Group sul 14-10. Scappano via i gialli, 18-12. La Valsa Group chiude 25-17 il set e 3-0 il match.