Volley: la corsa di Valda Group non di ferma: vittoria anche a Monza

Vero Volley Monza-Valsa Group Modena 1-3 (25-22, 22-25, 23-25, 20-25)Vero Volley Monza: Zimmermann 2, Davyskiba 16, Beretta 8, Galassi 11, Grozer 15, Marttila 12, Federici (L), Szwarc 4, Visic 0, Pirazzoli 0. N.E.: Rossi, Di Martino, Magliano, Pisoni. All. Eccheli.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 4, Lagumdzija 19, Ngapeth 16, Rinaldi 10, Stankovic 8, Sanguinetti 4, Rossini (L), Sala 2, Bossi 1, Gollini (L), Salsi. N.E.: Krick, Marechal, Malavasi. All. Giani.Durata set: 33', 33', 31', 30' - tot: 127'.Mvp: Ngapeth (Valsa Group Modena Volley)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero.Monza schiera Zimmermann-Grozer, Marttila-Davyskiba schiacciatori, Galassi-Beretta centrali e Federici libero.Parte il match ed è subito punto a punto con Bruno che chiude di seconda il punto del 4-5. Non si ferma Monza che va sul 9-10, poi è pareggio Modena.Il muro a uno di vale il vantaggio dei gialli, 15-14. Muro a tre della Valsa Group, 20-19. Ngapeth risponde a Grozer, 22-22 poi è Monza a chiudere 22-25 il parziale.Anche nelè punto a punto serrato, 5-5. Piazza il break Monza che va sul 5-8. Il doppio muro di Sanguinetti porta i gialli sul 10-9. Continuano a spingere forte entrambe le squadre, poi sale in cattedra Ngapeth, 20-18. Vanno sul 24-21 Bruno e compagni, poi è Lagumdzija a chiudere il parziale 25-22, è 1-1.la Valsa Group va sul 10-6 con ancora Ngapeth protagonista Il pallonetto di Sala, dentro per il doppio campo con Salsi porta Modena sul 14-10. Lagmdzija porta Modena sul 24-23 dopo un’azione di altissimo livello poi è l’errore di Monza a sancire il 25-23 del fine parziale, è 2-1. Il muro di Stankovic prima e Bruno poi portano Modena sul 7-4 nel terzo set. Non si fermano i gialli, 12-7 poi altro strappo sino al 15-7. Scappano via Bruno e compagni che arrivano al 19-11 e poi chiudono il set 25-20 e il match 3-1 assicurandosi un posto nelle prime 4 a fine girone di andata.Modena giocherà in casa il quarto di finale che decreterà una delle semifinaliste per la Final Four di Coppa Italia.