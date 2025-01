Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Partita sofferta al Palasimoncelli di Mirandola, con il finale che decreta l'addio alla Final Four. Finisce 4 a 1 per il Monselice (22-25; 25-13; 20-25; 9-15).Formazione monselicense invariata rispetto all’andata per i monselicensi. Bicego rimescola le carte: gli schiacciatorititolari sono Flemma e Malei.Monselice parte subito forte e guadagna immediatamente un raddoppio galvanizzante: sul 3-6 Bicego chiama il suo primo discrezionale. Il turno di servizio di Albergati ripiana la situazione di una Stadium ancora in equilibrio precario. I quattro parziali di vantaggio accumulati da Cicorella costringono il coach gialloblù ad altri 30 secondi di stop sul 6-10. Il secondo timeout cambia l’inerzia di Mirandola che pareggia ad 11 lunghezze. Sono i padovani a tornare ora in panchina per raccogliere le idee.

Si prosegue a sportellate no alla ventiduesima lunghezza, quando i padroni di casa si sfaldano improvvisamente e cedono 22-25.parte con il Monselice avanti, e Stadium che riesce a mantenere il passo senza però dettare il proprio. I gialloblù si prendono il primo break dal 5 pari. Il turno di battuta di Antonaci mee in difficoltà la ricezione veneta che si incarta e converte solamente il pallone del 9-6. I gialloblù raggiungono il massimo vantaggio di 9 lunghezze (17-8) prima del timeout di Cicorella. Monselice continua però a sfaldarsi: i set point dei ragazzi di Bicego sono 11. Migliorin manda il primo tentativo di conversione out e pareggia i conti dei set.

vede la formazione di Monselice profondamente stravolta: la mossa dà ragione a Cicorella, che ritrova una squadra più agguerrita e desiderosa di contendersi la guida del parziale. La fase di approccio alla doppia cifra è un susseguirsi di break e controbreak, l’ultimo dei quali vede Mirandola soo per 9-12. Timeout: i padroni di casa pareggiano i conti per poi scivolare nuovamente indietro di 4 e mantenere questo svantaggio no alle baute conclusive, con i padovani che prendono il parziale 20-25.Nelpartita apertissima su entrambi i fronti: le squadre sono ancora in perfetta parità dopo venti scambi (10-10). La situazione cambia rapidamente con il salire della tensione fra i due sestetti. L’iniziale +4 preso da Monselice viene presto riassorbito dai beniamini del PalaSimoncelli, galvanizzati dalla serie positiva. I veneti sono duri a cedere però quanto racimolato: Stadium riesce a riprendere la guida del parziale solamente sul 23-22. Mirandola riesce a guadagnare un set point, annullato da Vianello in una carambola.Il muro di Novello e l’errore di Albergati significano 1-3 per Monselice e golden set da disputare.è ancora Monselice a prendere l’iniziativa (4-7). Mirandola recupera e costringe Cicorella al discrezionale sul 6-7. Migliorin atterra il pallone del cambio campo e quello successivo. TMB sale in cattedra e tenta di seminare i padroni di casa. La Stadium si smonta lentamente, e concede 6 match point agli avversari. Malei in attacco annulla il primo, ma al successivo è ancora una volta il muro di Monselice a ferire Mirandola. Alla Final Four di Coppa Italia ci va Monselice.Foto: Stadium pagina FB ufficiale