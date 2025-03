Volley: La Stadium Mirandola vince anche a Crema

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

IMECON Crema - Stadium Mirandola (0-3) | (23-25; 11-25; 19-25)



Primo set

Bicego schiera Malei e Reyes in banda, Antonaci e Rustichelli al centro con Albergati opposto. Sii al palleggio e Catellani come libero. Partenza lenta per i gialloblù, che nei primi scambi subiscono l’aggressione dei cremaschi. Il sorpasso di Stadium passa per posto 3: con Antonaci e Rustichelli che segnano a muro e in attacco. Imecon si rifà sotto con Mari, che mee in grossa difficoltà la ricezione emiliana e riprende le redini del parziale (15-11). Albergati riporta a contao le due squadre (16-15) ma fallisce nel tentativo di pareggiare i conti, incarico che porta a termine Malei sulle 17 lunghezze con un pallone chiurgico dietro al muro avversario. Invernici chiama il suo secondo discrezionale sul 17-19 nel tentativo di rimanere aggrappati al treno Mirandola.

Dopo i primi tentativi a vuoto. È l’opposto lombardo a commettere i due errori che regalano il primo set ai mirandolesi.Dopo la partenza leggermente rallentata, Mirandola comincia il secondo set a piena potenza e costringe i neroverdi ad usare i loro primi trenta secondi di pausa nei primi scambi (03-09). Rustichelli colleziona due muri già dopo le prime dieci azioni e il turno di servizio di Mari, velenoso sia all’andata che ad inizio della sfida, passa senza arrecare danni.La Stadium mette spazio tra sé e i padroni di casa ma non si accontenta del vantaggio accumulato: dal 11-23 su cui Crema chiama timeout, nessun segno di vita nel campo di casa. Secondo parziale a Mirandola per 11-25.Altro avvio razzo dei gialloblù, che lasciano piazzano subito see lunghezze tra loro e gli avversari (1-8). Da qui, a Mirandola è suiciente gestire il vantaggio per chiudere l’incontro e meere in saccoccia i tre punti.