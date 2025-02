Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bicego ritrova la coppia Malei-Reyes in banda. Novità a centro rete: i centrali titolari sono Antonaci e Scaglioni. Prima pausa quasi istantanea per Fin, costreo a fermare il gioco sul 6-3 per i padroni di casa. Il servizio di Benacus fatica inizialmente ad entrare, togliendo ai veneti qualsiasi possibilità di recupero. Dopo aver preso sicurezza dai nove metri Bardolino si riavvicina in più occasioni ai gialloblù, bravi però a tornare a regime e a non concedere agli avversari di tornare a contatto. La Stadium prende il largo in conclusione: il muro di Scaglioni su De Agostini vale il secondo time-out di Benacus (21-15). Orecchie rizzate solamente nelle ultime fasi in cui gli ospiti annullano 3 dei 7 set point a disposizione dei gialloblù. Il timeout di Bicego e l’errore di Cuda chiudono il primo parziale 20-25.

Perfetto equilibrio tra le due formazioni in fase iniziale. È poi Reyes a caricarsi la squadra sulle spalle firmando un importantissimo +3 sui benacensi, subito al timeout (13-10). Bicego inserisce Brondolo in seconda linea per dare riposo ad Albergati: l’opposto classe 2005 firma un tossico doppio ace ai danni di Viola, aumentando il vantaggio gialloblù no al massimo di 18-12. Benacus si risolleva lentamente e tenta di pareggiare a 18 dopo i trenta secondi richiesti da Mirandola; è ancora Reyes a sospingere i suoi con un palloneo millimetrico dalla seconda linea. I lacustri raggiungono riescono alla ne nell’intento di pareggiare e sorpassare grazie ad un Cantagalli in gran spolvero. I gialloblù sono però ben lontani dalla resa: riprendono ritmo e si guadagnano due set point. Cuda annulla il primo, ma è il suo servizio sbagliato ad assegnare il secondo parziale a Mirandola.

I benacensi si presentano nel terzo set a ritmo ridoo dopo la delusione del precedente. I ragazzi di Fin appaiono in diicoltà e scivolano indietro n dai primi scambi (9-4). Antonaci e Flemma (inserito nel secondo parziale al posto di Reyes) sono i principali nalizzatori di questa Stadium che vuole a tui i costi 3-0. Sul 20-15 Fin chiama timeout per rompere il ritmo dei padroni di casa, e ancora una volta è il muro del centrale gialloblù ad infrangere i sogni di rimonta dei veneti. Sono 10 i match point a disposizione di Mirandola: Albergati chiude al primo tentativo.