Volley: Modena alza la testa e vince contro Monza

Valsa Group Modena - Mint Vero Volley Monza 3-0 (25-17, 25-21, 25-16)Valsa Group Modena: De Cecco 2, Buchegger 17, Rinaldi 13, Gutierrez 8, Anzani 7, Sanguinetti 6, Federici (L), Meijs, Massari, Davyskiba, Mati 1, Ikhbayri 2. N.E.: Stankovic, Gollini (L). All. Giuliani.Mint Vero Volley Monza: Kreling 1, Szwarc 8, Juantorena, Marttila 4, Beretta 7, Averill 1, Gaggini (L), Mancini, Zaytsev 5, Lawani, Röhrs 3. N.E.: Lee, Picchio. All. Eccheli.ARBITRI: Curto, Cerra. NOTE - durata set: 25’, 27’, 23’; tot: 75’.Spettatori: 3363. MVP: Paul Buchegger (Valsa Group Modena)Prima dell’inizio del match, Modena e Monza sono scese in campo per sostenere l’iniziativa “riCOMincio da me” a favore della prevenzione dei tumori nella popolazione maschile.Novembre, infatti, è il mese della prevenzione dei tumori urologici. Grazie alla prevenzione i tumori sono una patologia cronica che in molti casi si può prevenire e curare: la prevenzione è vita, non dimentichiamocelo.





Formazioni

Modena parte col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez di banda, Anzani-Sanguinetti al centro con Federici libero.

Monza risponde con Kreling “Cachopa” al palleggio, Szwarc opposto, Juantorena-Marttila martelli, Beretta-Averill centrali con Gaggini libero.



La gara

Avvio positivo dei padroni di casa, ace di Gutierrez per il 9-5 e timeout Eccheli. Modena mantiene il proprio vantaggio nonostante i tentativi della formazione ospite, attacco vincente di Buchegger e 16-12. La squadra di Giuliani non molla di un centimetro e porta a casa il primo set senza problemi, 25-17 e 1-0.



Modena inizia forte anche nel secondo parziale, 4-1 con muro di Anzani su Beretta e timeout Monza. Il PalaPanini spinge al massimo così come i gialloblù in campo, Buchegger allunga sul 10-4 e timeout Eccheli. Monza non si arrende e prova a tornare in partita, ace di Szwarc e 14-13.



Il set prosegue punto a punto, entrambe le compagini lottano e l’ennesimo muro di Anzani porta Modena sul 23-20. Ancora un muro, questa volta di Buchegger, regala ai padroni di casa il secondo set: 25-21 e 2-0.



Prevale l’equilibrio in avvio di terzo parziale: Buchegger a segno in attacco, 9-9 dopo i primi scambi. Modena sfrutta sia gli errori di Monza che le proprie armi a disposizione, 20-13 con l’ace di Rinaldi e PalaPanini scatenato. Non cala la concentrazione della formazione di Giuliani, che conduce tranquillamente fino al definitivo 25-16 con ace di Ikhbayri: 3-0 per i gialloblù e seconda vittoria stagionale per Modena che tornerà in campo sabato 2 novembre (ore 20.30) in trasferta a Verona.



Foto: Modenavolley