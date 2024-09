Volley Modena, nuove squadre e nuove divise

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata ha visto sfilare i gruppi squadra, accompagnati dai rispettivi allenatori, fino ad arrivare al momento clou dedicato a capitan Lancellotti e compagne oltre a tutto lo staff tecnico guidato da coach Di Toma e a quello dirigenziale.

Le atlete della Serie B1 sono state grandi protagoniste mettendosi a disposizione anche per foto e premiazioni che hanno animato le due ore di evento fino ai momenti finali in cui sono state svelate le nuove divise, realizzate dall’azienda Space Sport di Bologna, prima della chiusura con i ringraziamenti di rito a tutti e con il sorteggio dei biglietti vincenti della lotteria realizzata proprio per l’occasione che metteva in palio prodotti offerti dai partner della società o di merchandising come divise, felpe o zainetti.



A svelare le nuove divise sono state la regista Elisa Lancellotti, l’opposta Federica Nonnati, il libero Lia Righi ed il libero della Serie C Giulia Piccinini unitamente ad alcuni ragazzi del settore giovanile.



Proprio Lancellotti, nuova capitana per la stagione 2024/25, ha fatto il punto della situazione dopo i primi allenamenti congiunti andati in scena la scorsa settimana ed in quella appena conclusa: “Stiamo lavorando forte in palestra, abbiamo fatto i primi test e secondo me sono andati bene considerando che siamo una squadra nuova, che deve trovare un po’ di meccanismi in campo. Credo, però, che si stia lavorando bene e c’è anche tanto margine di miglioramento”.



A far ben sperare è anche lo zoccolo duro confermato dal sestetto della scorsa stagione nonché le prestazioni di un livello superiore, finora, a quelle del precedente precampionato come conferma Lancellotti: “Siamo rimaste in tre dallo scorso anno e sappiamo già quel che chiede l’allenatore, ma anche le nuove si stanno adattando bene in questi primi test, sicuramente miglioreremo tanto in questa fase di preparazione. Nel gruppo ci sono moltissime giovani anche quest’anno, vedo tantissima voglia di far bene e lavorare. Queste sono le basi principali per poter migliorare anche loro durante l’anno e darci una mano ora così come in campionato”.



Nelle prossime settimane diversi i tornei in programma con le future avversarie del campionato che si preannuncia combattuto come sottolinea la capitana e regista gialloblù: “Il girone è molto competitivo, ora abbiamo le ultime amichevoli per confrontarci e vedere dove possiamo arrivare in classifica. Sicuramente ci impegneremo tanto per ottenere buonissimi risultati anche perché abbiamo dichiarato di voler provare a migliorare il risultato dello scorso anno che significa arrivare ai playoff. Ci proveremo con tutte noi stesse”.



Nelle foto, il gruppo di tutte le squadre, le atlete Elisa Lancellotti, Federica Nonnati e Lia Righi con le nuove maglie della Serie B1