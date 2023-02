Volley, Modena perde a Verona dopo 5 set infuocati

WithU Verona: Spirito 2, Sapozhkov 29, Keita 17, Grozdanov 4, Mozic 20, Cortesia 3, Gaggini (L), Mosca 2, Bonisoli 0, Magalini 0. N.E.: Raphael, Menazza, Jensen, Zanotti. All. Stoychev.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 3, Lagumdzija 22, Ngapeth 11, Rinaldi 16, Stankovic 13, Sanguinetti 10, Rossini (L), Sala 1, Rousseaux 0, Gollini (L), Salsi 0. N.E.: Marechal, Krick, Bossi. All. Giani.Durata set: 25', 31', 28', 26', 18' - tot: 128'Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Verona risponde con Spirito-Sapozhkov, in banda Mozic-Keita, Grozdanov-Cortesia sono i centrali con Gaggini libero.Partono fortissimo Bruno e compagni nella bolgia dell'AGSM Forum, 12-8. Keita risponde a Rinaldi, il match è tirato, 14-14. Scappa Verona, che piazza un break importante, 17-22.Verona chiude 19-25 il primo parziale, è 0-1.Parte a mille la WithU nel2-6. Si rialza subito la Valsa Group, 6-6 con Bruno protagonista. Continua il punto a punto serrato e si arriva al 17-19. Non si fermano Mozic e compagni, 21-23. Rinaldi al servizio riporta la Valsa in parità poi è Sapozhkov a fare la differenza, 26-28 e 0-2.inizia con Modena avanti 8-7. Si arriva al 12-12 con i 4400 di Verona che si fanno sentire. Verona ribatte colpo su colpo, Rinaldi trascina Modena, 19-17. Modena è perfetta, Sanguinetti con due muri chiude il parziale, 19-25, è 1-2.Keita al servizio riprende i gialli, 8-8. L’ace di Lagumdzija porta la Valsa Group sul 14-10. Bruno e Sanguinetti sono una sentenza, 17-13. Il doppio ace di Bruno spacca il finale del parziale, 22-17. Una Modena con grinta e classe chiude 25-20 il set, è tie-break.Verona chiude 10-15 ile 2-3 il match.