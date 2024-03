Volley Modena riparte la corsa, 3-0 su Piacenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Coach Di Toma propone in avvio il suo sestetto tipo con Lancellotti in regia, Omonoyan opposta, Bozzoli e Bartesaghi in posto quattro, Gerosa e Malovic al centro con Rocca libero.Pronti, via e arriva subito il break per le modenesi che partono 3-0 con Malovic e due attacchi di Bartesaghi. Due attacchi di Omonoyan ed il successivo muro scavano il break più profondo fino al 12-5 poi il resto del set è un monologo gialloblù chiuso dall’attacco del 25-15 di Biancardi che in ogni set è subentrata almeno in seconda linea proprio ad Omonoyan.

Il secondo parziale, invece, è stato quello che ha messo in mostra qualche errore e qualche imprecisione in più nella metà campo modenese specialmente dai nove metri. Piacenza è potuta così rimanere a contatto sfiorando anche l’aggancio fino al 16-15 poi la fast di Gerosa ha dato nuovamente il -3 al Volley Modena e, nel finale, gli attacchi dal centro di Malovic uniti agli errori delle ospiti hanno consentito di chiudere il parziale senza troppe difficoltà con il punteggio di 25-18.



Simile al primo, infine, il terzo set dove le padrone di casa partono subito con il piede sull’acceleratore e con Bozzoli chiamata in causa in attacco in maniera superiore ai parziali precedenti. Il coach avversario Licata prova a fermare il gioco sia sul 7-4 che sul 13-5 proprio dopo un ace della stessa schiacciatrice modenese.



La ricezione piacentina soffre particolarmente in questo set finale con tutte le gialloblù o quasi che trovano un vincente dai nove metri per un divario che si allarga e consente a Di Toma di dare spazio a tutte le atlete arruolabili in panchina. La partita si chiude così proprio con la battuta di Lancellotti che decreta il 25-11 ed il 3-0 finale che regala una serena Pasqua al Volley Modena chiamato poi ad un secondo turno casalingo consecutivo fra due settimane contro Ravenna.



Il tabellino



Volley Modena – Volley Academy Piacenza 3-0



MODENA: Lancellotti 2, Omonoyan 12, Bartesaghi 13, Bozzoli 13, Gerosa 8, Malovic 7. Libero: Rocca -2 (Malenotti 0). Fiore 0, Malagoli 0, Guerra ne, Biancardi 2, Boscani ne. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone



PIACENZA: Da Pos 0, Terrana 10, Nella 5, Milani 7, Borri 0, Ouhahoun 2. Libero: Gazzola -1 (Riccio 0). Iacona ne, Schillkowski ne, Ruggeri 0, Bibolotti 2, Mihali ne, Dodi ne. All. Alessandro Licata

ARBITRI: Bruno e Callegari

PARZIALI: 25-15, 25-18, 25-11



DURATA: 21’ 24’ 20’



NOTE: bs 12/8 ace 7/4 muri 7/1 ricezione 58% (39% perfetta)-28% (10% perfetta) attacco 61%-30% errori 21-22