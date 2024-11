Volley, Modena scivola al Palapanini e perde al tiebreak con Cisterna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modena mantiene alta la concentrazione fino alla fine concedendo pochissimo agli avversari e porta a casa anche il secondo parziale, 25-17 e 2-0. Cisterna prova a reagire in avvio di terzo set, 0-3 e timeout Modena. I gialloblù non mollano di un centimetro, primo tempo di Anzani e 8-8. Si lotta punto a punto, ace di Rinaldi e 20-19. Gli ospiti rispondono con il muro di Bayram su Gutierrez, 20-22 e timeout Modena. Lo stesso Bayram chiude il parziale a favore di Cisterna, 20-25 e partita riaperta. Prevale l’equilibrio in avvio di quarto set, Davyskiba approfitta della ricezione sbagliata di Cisterna e 7-7 dopo i primi scambi. Modena soffre la battuta ospite, 9-11 e timeout Giuliani. Due ace consecutivi di Davyskiba riportano avanti i padroni di casa, 12-11 e timeout Cisterna.



Il parziale resta in bilico fino all’ultimo, il muro subito da Buchegger regala il 23-25 e il 2-2 alla squadra di Falasca: si va al tiebreak. Cisterna completa la rimonta e vince anche il quinto set, 11-15 e 2-3. Modena Volley tornerà in campo domenica 17 novembre alle ore 18 contro Lube Civitanova.



Valsa Group Modena – Cisterna Volley 2-3 (28-26, 25-17, 20-25, 23-25, 11-15)Valsa Group Modena: De Cecco 1, Buchegger 25, Rinaldi 22, Davyskiba 16, Anzani 6, Sanguinetti 13, Federici (L), Meijs, Massari, Gutierrez 2, Mati, Ikhbayri 1. N.E.: Stankovic, Gollini (L). All. Giuliani.Cisterna Volley: Baranowicz 3, Faure 28, Ramon 13, Bayram 13, Diamantini 6, Nedeljkovic 10, Pace (L), Rivas, Finauri (L), N.E.: Fanizza, Tarumi, Tosti, Czerwinski, Mazzone. All. Falasca.ARBITRI: Pozzato, Lot. NOTE – durata set: 32’, 25’, 26’, 27, 18’; tot: 128’.Spettatori: 3244. MVP: Faure (Cisterna Volley)