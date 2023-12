Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Volley Modena sconfitto dalla capolista Miovolley



Si interrompe la striscia positiva del Volley Modena che nel big match casalingo contro la capolista Miovolley cade 3-0. In una gara dalle diverse sfaccettature le ragazze di coach Di Toma non sono riuscite a mantenere il livello di gioco che ha caratterizzato le ultime settimane e, specialmente nel secondo e terzo set, hanno subito la maggior decisione ed efficacia delle rivali che fin dalle prime fasi si sono costruite il break decisivo per imporsi senza troppe sofferenze.



La formazione

Nella metà campo modenese si parte con il sestetto più consolidato che vede Lancellotti in cabina di regia, Omonoyan opposta, Bartesaghi e Bozzoli in posto quattro, Gerosa e Malovic al centro con Rocca libero.

La gara

Le prime fasi sono contraddistinte dall’equilibrio in campo, con il Volley Modena che inizia ad ingranare in attacco grazie ai colpi di Bartesaghi ed Omonoyan.



Le gialloblù mettono anche la testa avanti, ma è la seconda parte del parziale che decide, di fatto, l’esito finale con le piacentine che accelerano sfruttando anche un paio di situazioni dubbie con attacchi giudicati out senza tocco del muro. Il divario si amplia comunque tra le due squadre nel finale, coach Di Toma prova a cambiare qualcosa con l’ingresso di Biancardi per Omonoyan, ma non basta a invertire la tendenza per il 19-25 che sancisce il primo cambio campo.

Nel secondo set rimane confermato il sestetto che ha chiuso il parziale precedente, ma le ospiti mettono subito la testa avanti e allungano. Le distanze si ampliano in fretta e sembra che il 2-0 sia dietro l’angolo poi il turno di servizio di Bozzoli regala la rimonta al Volley Modena che, però, si spegne sul 16-19 quando il pallone cade dalle parti della riga di fondo e per il primo arbitro è out.



Le proteste di coach Di Toma portano anche ad un cartellino rosso che, di fatto, insieme al punto ristabilisce le distanze non più colmabili dalle gialloblù che non riusciranno più a mettere a terra il pallone chiudendo il parziale 16-25.

A questo punto servirebbe qualcosa di più per cambiare le sorti dell’incontro, ma nel terzo set capitan Fiore e compagne non riescono a trovare quello scatto decisivo e il Miovolley torna nuovamente ad allungare concedendo alle modenesi solo una mini rimonta nel finale che si spegne sul 20-25 che regala alle piacentine i tre punti.



Il tabellino

Volley Modena – Everest Miovolley 0-3

MIOVOLLEY: Colombano 5, Nonnati 15, Scarabelli 11, Cornelli 10, Guaschino 8, Nedeljkovic 5. Libero: Fizzotti -2 (Passerini 0). Naddeo 0, Moretti ne, Bianchini ne, Ducoli 0, Negri ne. All. Enrico Mazzola



MODENA: Lancellotti 0, Omonoyan 3, Bartesaghi 13, Bozzoli 10, Gerosa 10, Malovic 14. Libero: Rocca -1 (Bonfanti ne). Biancardi 2, Malenotti 0, Malagoli ne, Guerra ne, Boscani ne, Fiore 1. All. Federico Di Toma, vice Fabio Carone



ARBITRI: Lobrace e Maran

PARZIALI: 19-25, 16-25, 20-25

DURATA SET: 26’ 24’ 25’

NOTE: bs 9/7 ace 3/7 muri 6/6 ricezione 42% (23% perfetta)-57% (43% perfetta) attacco 38%-47% errori 22-14



Foto: Archivio Modena Volley