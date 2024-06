Volley Modena si rafforza con il tris di giovani Righi, Mattioli e Zironi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La più esperta del trio è sicuramente Lia Righi, classe 2006 come le compagne, reduce dalla prima stagione tra le grandi vestendo la maglia di Ozzano e al tempo stesso l’ultima a livello giovanile proprio in maglia Anderlini. “Sono molto contenta di avere questa opportunità di giocare e alzare l’asticella perché nell’ultima stagione ho lottato per la salvezza e nella prossima cercheremo di lottare per i playoff – ha raccontato il giovane libero presentandosi –.

Ad Ozzano ho fatto una buoan stagione, in crescendo, e spero che la prossima possa avere lo stesso andamento. Credo che la prima esperienza in B1 più che tecnicamente mi abbia fatto crescere tatticamente, imparando a stare in campo e a gestire la seconda linea meglio rispetto agli anni scorsi. Sono stata molto contenta perché anche nel gruppo mi sono trovata molto bene e spero che anche quest’anno possa crearsi un gruppo così coeso”.



A spartirsi il posto 5 con Lia Righi ci sarà la compagna di settore giovanile Ludovica Zironi, reduce a sua volta dall’importante percorso in maglia Anderlini con cui ha disputato anche il campionato di Serie B2: “Sono molto carica per iniziare questa stagione in B1 con il Volley Modena, sarà per me un salto di categoria importante e non vedo l’ora di conoscere tutti meglio.



Il campionato di B2 che ho fatto con l’Anderlini mi ha portato ad una crescita sia da un punto di vista tecnico, ma anche individuale. Spero che le competenze sviluppate nel mio percorso possano essermi utili anche in quest’esperienza. Sono contenta anche di trovarmi in un gruppo con ragazze che ho avuto al mio fianco durante il percorso giovanile, ma soprattutto con gente con più esperienza di me, da cui potrò imparare molto sia a livello tecnico che di crescita personale”.



Infine Melissa Mattioli, centrale che a sua volta nelle ultime stagioni è cresciuta confrontandosi sia con le pari età che con le più grandi: “La B2 è stata una bella esperienza anche se i risultati a livello di classifica non sono stati dei migliori, però ci siamo impegnate e ci siamo divertite. Spero qui al Volley Modena di crescere sia tecnicamente che personalmente e che riusciremo a raggiungere gli obiettivi di squadra che verranno fissati. Sono contenta che ci siano anche le altre mie ex compagne, sarà più facile inserirsi poi spero di trovarmi bene in generale con tutto il gruppo”.