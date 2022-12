Volley: Modena vince in CEV Cup a Izmir l’andata degli ottavi

Arkas Izmir-Valsa Group Modena 0-3 (20-27, 25-27, 18-25)Arkas Izmir: Ay 1, Subasi 9, Lagumdzija 19, Hoag 14, Ondes 4, McDonnell 6, Karatas (L), Dengin (L). N.E.: Kiyak, Perez, Yuksel, Hamarat, Cengiz, Atli. All. HoagValsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Lagumdzija 17, Ngapeth 6, Rinaldi 14, Bossi 3, Krick 6, Rossini (L), Sanguinetti 2, Marechal, Salsi, Sala 1, Gollini (L). N.E.: Stankovic. All. GianiDurata set: 21’, 29’, 24’. Totale: 74’.La Valsa Group è tornata in campo per l’andata degli ottavi di CEV Cup contro la squadra turca dell’Arkas Izmir. Modena parte con Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi martelli, Krick-Bossi centrali e Rossini libero. Izmir risponde con Ay regista e opposto Subasi, in banda Nicholas Hoag e Mirza Lagumdzija, al centro Mc Donnell e Cengiz, il libero è Karatas.Iniziano forte entrambe le squadre con i fratelli Lagumdzija che sono protagonisti nelle rispettive compagini, 10-9 con avanti i gialli.Va sul 20-17 Modena con l'Arkas che non molla nessun pallone. La Valsa Group chiude 25-20 il primo parziale.si arriva al 9-6 con il muro perfetto di Elia Bossi poi è ancora pipe di Tommaso Rinaldi. Continua il parziale e continua il punto a punto poi è sorpasso Izmir, 19-20. Non ci sta Modena, che con l'ace di Rinaldi va sul 24-22. La Valsa Group chiude 27-25 il parziale e va sul 2-0.i gialli partono subito forte e vanno sull’8-6 per poi scappare via, 21-18. Il finale è tutto della Valsa Group che chiude il set 25-18 e il match 3-0. Il ritorno è a Modena il 14 dicembre prossimo alle 20,30.