Volley: Moma Anderlini è campione Under 18 femminile regionale

Questa mattina alla Palestra Oltretorrente di Parma si è giocata la prima fase delle Final Four Regionali CRAI 2022. La Moma Anderlini ha vinto 3-1 (25/16 17/25 25/23 25/23) con Green Warriors Sassuolo. Una partita molto partecipata e sentita, che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo minuto.Le ragazze di Maioli si sono così guadagnate un posto in Finale Regionale e alle 17.00 hanno incontrato Olimpia Teodora. Una bella partita che ha visto le anderliniane vincere per 3-0 e conquistare il titolo regionale.Balconati e compagne si qualificano così per le Finali Nazionali Giovanili CRAI 2022 Under 18 Femminile, che si terranno a Verona dal 24 al 29 maggio! Sono state inoltre premiate Beatrice Balconati come miglior palleggiatrice, Linda Manfredini come miglior centrale e Arianna Gambini come miglior giocatrice.