Volley: Moma Anderlini Vice Campione Regionale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In mattina si sono svolte in contemporanea le due semifinali: al Palanderlini, i padroni di casa della Moma Anderlini hanno superato 3-1 Piacenza (parziali 25-21 22-25 25-22 25-16), conquistando così il pass per la Finale del pomeriggio. Nell'altra semifinali, Modena Volley ha superato 3-0 Ravenna (parziali 25-21 25-17 27-25).Nel pomeriggio si è poi disputata la Finalissima: di fronte al pubblico del Pala Panini, le due formazioni modenesi si sono rese protagoniste di un bel match, intenso ed equilibrato. 3-1 il risultato finale in favore di Modena Volley, che conquista così il titolo regionale ed il pass per le Finali Nazionali di categoria, in programma dal 14 al 19 maggio a San Giustino (Umbria).

Per la Moma Anderlini di Coach Andrea Tomasini, la soddisfazione di una bellissima medaglia d'argento, al termine di una finale giocata sempre a testa alta.



Per gli anderliniani, sono arrivati anche due importanti riconoscimenti individuali: Andrea Bertoni è stato premiato come miglior centrale della Final Four Regionale, mentre Davide Signorini è stato premiato come miglior schiacciatore.



Complimenti a tutti i ragazzi e lo staff per questo importante risultato; un ringraziamento a tutti i partecipanti e alle squadre avversarie.