Volley, Moma Winter Cup: ecco le sei regine

si è aperta alle 9:00 con la Under 15 Maschile: a salire sul gradino più alto del podio sono i tedeschi di VLW Volleyball Landesverband che hanno superato al termine di un entusiasmante match terminato al tie break Mint Vero Volley Monza (parziali 19-25 25-15 14-16). Premio MVP per Aleksandr Sevkovych di VLW Volleyball Landesverband che riceve il premio offerto da Salumificio Gazzotti. Al terzo posto, Bayern che ha avuto la meglio su Lupi Santa Croce.

Alle 10:30 è poi andata in scena la Finale Under 14 Femminile tra Urban Nemesi e Gielle Imoco Volley San Donà: sul gradino più alto del podio salgono per il secondo anno consecutivo le venete, che nella gara del Pala Panini vincono 0-2 (21-25 11-25). Premio MVP per Stella Brustolin di Imoco Volley che riceve il premio offerto da Salumificio Gazzotti. Completa il podio Igor Volley, che ha superato 0-2 New Volley Project.



In Under 17 maschile altra finale risolta al tie break con Marino Pallavolo Bulls CV che supera 2-1 Conteco Check Vero Volley Monza e bissa la vittoria dello scorso anno in U15 (parziali 16-25 25-20 15-13). Premio MVP per Mattia Pagni di Marino Pallavolo che riceve il premio offerto da Acetaia Malagoli. Terzi classificati, i Diavoli Rosa che hanno avuto la meglio per 2-0 sul Volley Parella Torino.



In Under 16 Femminile ad alzare la coppa sono le padrone di casa della Moma Anderlini, vittoriose su CUS Torino Blu: 2-0 il risultato finale (25-18 25-21). Premio MVP offerto da Parmigiano Reggiano per Matilde Curti di Moma Anderlini. Terze classificate Mednow Visette Imoco Center, che ha vinto 0-2 la finalina contro Volleyfriends Roma.

Come di consueto, i vincitori di U17 e le vincitrici di U16 saranno qualificate per le fasi finali del Trofeo Internazionale Paolo Bussinello, che si svolgerà a Modena il 17, 18, 19 aprile.



In Under 19 Maschile, gli americani del Team Rockstar Gold hanno superato 0-2 il Volley Parella Torino (21-25 23-25). Riceve il premio MVP Marek offerto da Bertani Ristorazione Turner di Rockstar. Terzi Classificati Hokkaido Pallavolo Bologna, vittoriosa su Marino Pallavolo Bulls.

Infine, a chiusura della manifestazione, la Finale di Under 18 Femminile, in cui, in un' esatta replica di quella dello scorso anno, si sono sfidate Moma Anderlini e Cortina Express Imoco Volley San Donà: al termine di un'altra bellissima sfida, la Moma Anderlini ha superato 2-1 Cortina Express Imoco Volley (17-25 25-23 14-16). Riceve il premio MVP offerto da Bertani Ristorazione Martina Susio di Moma Anderlini. Completa il podio Club 76 Fenera Chieri.





I grandi numeri dell'evento

Dietro queste sei formazioni troviamo l'entusiasmo delle 215 squadre che per tre giorni hanno colorato ed animato tutti comuni coinvolti dalla manifestazione, con oltre 3000 giovani pallavolisti che sono la vera anima della Moma Winter Cup.

Al termine delle gare, si è svolta la cerimonia di premiazione in cui le prime tre di ogni categoria salire sul podio, non prima del saluto delle Istituzioni, dell'applauso agli arbitri e ai ragazzi del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, svolto in collaborazione con l'Istituto Dante Alighieri nell'ambito della manifestazione.

Un torneo della portata della Moma Winter Cup non sarebbe possibile senza la stretta collaborazione con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e le Amministrazioni Comunali del territorio: ha fatto gli onori di casa l'Assesore allo Sport del Comune Andrea Bortolamasi. Presenti anche, in rappresentanza dei Comuni che hanno ospitato la manifestazione l'Assessore allo Sport del Comune di Fiorano Modenese Luca Busani, l'Assessore allo Sport del Comune di Nonantola Enrico Piccinini e l'Assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Alessandro Salvioli.

Passando al lato sportivo, un grande ringraziamento va a CONI e FIPAV, enti da sempre protagonisti nell'organizzazione di un torneo come la Winter Cup: alla cerimonia era presente Silvano Brusori, Presidente del Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna e Francesco Apostoli, Consigliere Nazionale Fipav.

Come di consueto, la Winter Cup è sostenuta e resa possibile da numerosi Partner e Sponsor, primo tra tutti Ceramiche Moma, Title Sponsor della manifestazione per il sesto anno consecutivo: presente Bruno Migliorini, Amministratore Delegato di Ceramiche Moma. Un enorme grazie anche a tutti gli altri Sponsor che hanno supportato la manifestazione: in loro rappresentanza erano presenti



Un ringraziamento è andato poi anche ad AVIS e a Giorgio Giuliani, Segretario della Sezione di Modena, oggi con noi, al Comitato di Modena della Croce Rossa e ad Anffas Mirandola, presente al palazzetto con la Frolleria.

Senza di loro non ci potrebbe essere partita, quindi un enorme grazie va anche agli oltre 75 arbitri scesi in campo nei tre giorni di gara: in loro rappresentanza, Gianluca Re.

Ospite d'eccezione, a consegnare i premi alle squadre, Valentina Gottardi e Linda Manfredini, cresciute alla Scuola di Pallavolo Anderlini ed ora protagonista nei massimi campionati di beach volley e pallavolo indoor.



Spazio anche ad alcuni Premi Speciali: riconoscimento offerto da Sigma Via Nobili e Via S.G. Bosco alle rappresentative più numerose Univolley Carpi e Energy Volley Parma. Premio anche per le due formazioni che hanno raggiunto la Moma Winter Cup da più lontano, ovvero i californiani di Team Rockstar Gold e Blue: per loro un premio offerto da Dispensa Emilia. Premio speciale, offerto da Acetaia Malagoli per l'allenatore della U15 Pallavolo Bologna Lorenzo Tittarelli per aver trovato e riconsegnato un portafoglio smarrito.

Consegnato anche un altro premio molto speciale dal Panathlon, il cartellino verde del Fair Play, rappresentato dalla Presidente Maria Carafoli e dal Consigliere Ennio Gallo. Quest'anno il premio si sdoppia, per ricordare gli amici Marco Grandi e Leo Novi: sono arrivate oltre 30 segnalazioni di fair play, gesti e comportamenti etici che danno valore allo sport e ci portano umanamente in alto come persone. I riconoscimenti sono stati consegnati a Samuele Baraldi giocatore di Univolley Carpi che nella partita 71174 tra Carpi e Volley Prato ha ricevuto ben due menzioni per aver invertito a due decisione arbitrali consegnando i punti agli avversari. Premio anche per l'allenatore Federico Bovio della U16 Energy Volley Parma: nella finale 7-8 posto tra VTB Bologna e Parma ha invertito la decisione arbitrale segnalando che l'attacco avversario era in campo consegnando il punto alle avversarie.



Video e immagini on-line

Sono già on-line tutti i risultati delle sei categorie di questa quindicesima edizione della Moma Winter Cup, consultabili cliccando QUI e le foto delle finalissime, che potete vedere cliccando QUI. Sulla

pagina Facebook Anderlini Events potete rivedere il video integrale delle sei Finalissime: li trovate QUI.

La Scuola di Pallavolo Anderlini desidera ringraziare di cuore tutte le parti che hanno reso possibile anche quest'anno un'impresa sportiva ed organizzativa come la Moma Winter Cup: a partire dalle Amministrazioni dei Comuni Coinvolti, alla Fipav, dagli Sponsor manifestazione, a partire dal Title Sponsor Cermiche Moma, allo Società locali che hanno collaborato, dallo staff dell'organizzazione alle 215 squadre partecipanti, dai volontari alle famiglie.

L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, per vivere ancora assieme una nuova ed emozionante edizione della Moma Winter Cup.