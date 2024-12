Volley: per Valsa nulla da fare contro la capolista Perugia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 27-25, 25-21)Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 5, Ben Tara 10, Ishikawa 13, Plotnytski 14, Loser 7, Solé 5, Colaci (L), Cianciotta, Herrera, Semeniuk. N.E.: Candellaro, Piccinelli (L), Zoppellaro, Russo. All. Lorenzetti.Valsa Group Modena: De Cecco 1, Buchegger 17, Gutierrez 6, Davyskiba 11, Sanguinetti 11, Mati 4, Federici (L), Rinaldi, Meijs, Anzani. N.E.: Massari, Stankovic, Ikhbayri. All. Giuliani.Durata set: 28', 37', 31' - tot: 96'Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori, Mati-Sanguinetti al centro e Federici libero.Perugia risponde schierando Giannelli-Ben Tarain diagonale principale, in banda Ishikawa-Plotnytskyi, al centro Loser e Solè, libero Colaci.Nel primo set le due squadre giocano punto a punto con Giannelli e De Cecco che trovano bene i loro avanti.

Arrivati al 10-10 Perugia cambia marcia e si porta sul 12-16 con Plotnytskyi protagonista. L’ace di Pardo Mati porta i gialli al 14-16 poi è Perugia a rispondere alla grande, 15-17. Scappa via la Sir sul finale del parziale, che chiude 22-25.

Nel secondo set regna l’equilibrio, 8-8 e Modena che tiene bene il campo poi è doppio ace Davyskiba. Va sul 13-12 la Valsa Group con Gutierrez ben servito da De Cecco. L’ace di Buchegger porta i gialli sul 19-17. Si arriva al 23-22 con i gialli avanti poi è Perugia che cambia marcia e chiude 25-27 il secondo parziale.

Nel terzo set Modena va sul 9-7 e poi è 12-9 con i gialli di Giuliani che giocano un buon volley contro una grande Perugia. Alza i giri del motore la Sir, che va sul 18-19 poi è ace Buchegger. Scappa via la Sir, che chiude il set 21-25 e il match 0-3.