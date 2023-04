Volley, play off quinto posto, Modena sconfitta a Padova

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Pallavolo Padova: Gardini 20, Canella 6, Zoppellari 2, Guzzo 10, Desmet 19, Crosato 1, Zenger (L), Takahashi 6, Saitta 1, Asparuhov 11, Volpato 2, Cengia. N.E.: Favaro, Lelli (L). All. Cuttini.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Sanguinetti 6, Sala 25, Rousseaux 12, Bossi 9, Rinaldi 16, Gollini (L), Marechal, Pope. N.E.: Stankovic, Ngapeth, Lagumdzija, Salsi, Rossini (L). All. Giani.ARBITRI: Brancati, Nava. NOTE - durata set: 26’, 27’, 26’, 34’, 17’; tot: 130’.Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sala in diagonale principale, Rinaldi-Rousseaux di banda, Sanguinetti-Bossi al centro con Gollini libero.Padova schiera Zoppellari-Guzzo regista e opposto, in 4 Gardini-Desmet, centrali Canella-Crosato e libero Zenger.L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, 9-9. Padova si stacca nella fase centrale del set, 15-18. Modena prova a riaccorciare ma i padroni di casa non mollano la presa e chiudono il primo set 21-25.In avvio diPadova prova subito a scappare, ma la Valsa Group resta attaccata, 7-7. A rompere la parità è ancora la squadra di Cuttini, 15-17. Nel finale di set Modena mette la freccia e sorpassa, poi chiude 25-22 rimettendo la gara in parità.vede i gialloblù andare sopra 3-0, ma la rimonta di Padova non si fa attendere e si va 8-8. Modena si stacca, i padroni di casa però tornano ancora sotto, 19-19. Padova accelera fino al 21-25, è 2-1.La squadra di coach Giani si porta 7-5 nelcon un ottimo Sala. La Valsa Group non si ferma, 13-9. Padova non molla e ritrova la parità, 22-22. I padroni di casa hanno il match point, ma è Modena a portare a casa il set sul 28-26. Nel tie-break si va al cambio di campo sul punteggio di 7-8 con Padova avanti.I padroni di casa non si fermano più, chiudono il15-11 e 3-2 la gara.