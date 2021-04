Volley Playoff challenge: Leo Shoes trionfa nella quinta al Palapanini

Leo Shoes Modena: Porro 3, Rinaldi 14, Bossi 10, Buchegger 26, Petric 8, Mazzone 7, Stankovic (L), Gollini 0, Grebennikov (L), Christenson 0. N.E. Vettori, Sanguinetti, Estrada Mazorra, Karlitzek. All. Giani.NBV Verona: Spirito 3, Kaziyski 17, Aguenier 4, Jensen 14, Magalini 6, Zingel 7, Donati (L), Bonami (L), Zanotti 4, Asparuhov 6. N.E. Peslac, Caneschi. All. Stoytchev.ARBITRI: Bassan, Pozzato. NOTE - durata set: 24', 28', 28', 24'; tot: 104'.MVP: Paul Buchegger (Leo Shoes Modena)La Leo Shoes parte con con la diagonale Porro-Vettori, in banda ci sono Petric e Rinaldi, al centro Bossi-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov. Verona risponde con Spirito-Jensen in diagonale principale, Magalini-Kaziyski in banda, Caneschi-Aguenier al centro con libero Bonami.poi Verona si rimette in carreggiata e arriva al 9-9. Scappa Verona che va sul 15-17. Verona chiude il primo set 19-25.inizia nel segno di Modena che si porta sul 10-9. Si arriva al 14-14 con le due squadre che alzano il livello di gioco. Piazza il break l’Nbv e si porta sul 16-19. Non ci sta la Leo Shoes che cambia marcia e chiude il set 25-23, è 1-1.è punto a punto serratissimo, 10-10 con Buchegger ancora protagonista. Continuano i sorpassi e controsorpassi, 24-21 con un Petric sontuoso. La Leo Shoes chiude il parziale 25-23, è 2-1.inizia ancora nel segno di Modena, 11-9.Non si fermano Christenson e compagni che chiudono il set 25-21 e il match 3-1