Volley Superlega: La Valsa Group Modena perde al tie-break con Milano

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Ngapeth 16, Krick 8, Lagumdzija 28, Rinaldi 9, Bossi 5, Rossini (L), Pope 0, Sala 0, Stankovic 0, Marechal 2. N.E.: Salsi, Gollini, Sanguinetti. All. Giani.Allianz Milano: Porro 0, Patry 21, Ebadipour 15, Loser 6, Vitelli 7, Mergarejo 18, Pesaresi (L), Piano 4, Ishikawa 0, Bonacchi 0, Lawrence 0. N.E.: Colombo. All. Piazza.Durata set: 29', 31', 28', 30', 23' - tot: 141'Spettatori: 3139MVP – Patry (Milano)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Krick-Bossi al centro con Rossini libero.Milano schiera Porro-Patry, Melgarejo-Ebadipour schiacciatori, Vitelli-Loser centrali con Pesaresi libero.Inizia il match ed è punto a punto serrato, 6-7 e PalaPanini che spinge fortissimo. Cambia marcia l’Allianz che va sul 13-16. Si arriva al 16-21 con i meneghini trascinati da Melgarejo.Anche ilinizia con massimo equilibrio, 8-9. Scappa via Milano che si porta sul 13-17. Torna sotto Modena che va sul 18-20 con il doppio cambio Stankovic – Marechal, ma Milano chiude il parziale 21-25.Parte forte Modena nel, 14-10. Non si fermano i gialli, 20-16 e match di alto livello di ambo le squadre. La Valsa Group chiude 25-21 il parziale, è 2-1.Ilinizia ed è ancora una volta punto a punto, 7-7. Si arriva al 14-14 in perfetto equilibrio. Il finale di set è infuocato, Modena scappa, Milano la riprende e chiude 23-25 il parziale, è tie-break, che Milano si aggiudica 14-16.