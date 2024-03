Volley Superlega: Modena perde a Piacenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gas Sales Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 (25-23, 24-26, 25-17, 25-15)Gas Sales Piacenza: Brizard 3, Romanò 14, Leal 9, Lucarelli 10, Simon 7, Caneschi 6, Scanferla (L), Recine 7, Gironi 3, Alonso 2, Ricci 1, Andringa 3, Dias 1, Hoffer. All. Anastasi.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 0, Sapozhkov 11, Davyskiba 14, Rinaldi 9, Sanguinetti 8, Stankovic 2, Gollini (L), Boninfante 1, Pinali G. 4, Pinali R. 0, Brehme 4, Sighinolfi 0. All. Giuliani.Durata set: 28', 37', 25', 22' - tot: 116'Modena comincia il match col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Rinaldi-Davyskiba in banda, Sanguinetti-Stankovic al centro e Gollini libero.Piacenza risponde con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Lucarelli-Leal martelli, Simon-Caneschi centrali e Scanferla libero.Parte forte Modena che si porta sul 6-4 con Sapozhkov protagonista. Arriva al 9-7 la Valsa Group con Bruno che cerca e trova Dragan Stankovic.

Non si fermano i gialli, ace di Sanguinetti, 15-11 e Piacenza è costretta a chiamare il timeout. Rialza la testa, alla grande, Piacenza, la squadra di Anastasi cambia passo, 18-16. Si arriva al 22-22 poi scappa Piacenza che chiude 23-25 il set.



Il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, 5-5 con Romanò protagonista. Alza i giri del motore la Gas Sales, 8-10. Torna sotto Modena che arriva al 14-14 con Boninfante che ha preso il posto di capitan Bruno. Resta avanti Modena che si porta sul 23-20 con il muro di Boninfante su Leal. Davyskiba chiude il set 26-24, è 1-1.



Nel terzo set parte fortissimo Piacenza che va sul 6-10. Si arriva all’8-16 con Romanò in grande spolvero. La Gas Sales chiude 17-25 il parziale, è 1-2 nei set. Nel quarto parziale entrambi i tecnici rivoluzionano i sestetti dando spazio a chi ha avuto meno spazio in stagione, Piacenza scappa sul 9-16. Non si fermano i biancorossi che arrivano al 12-19 e poi chiudono set e match 15-25 e 1-3.