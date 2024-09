Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Piacenza risponde schierando Brizard al palleggio, Romanò opposto, Kovacevic-Maar bande, Simon-Galassi centrali e Scanferla libero.

La garaA partire meglio sono i padroni di casa che si portano subito avanti, Modena resta attaccata e con la pipe di Rinaldi si va 7-5. Resta avanti Piacenza, l’attacco diagonale di Romanò fissa il parziale sul 14-10. Modena si riavvicina, 17-16 con il vincente di Gutierrez. Non riesce la formazione di Giuliani a invertire l’andamento del set, Piacenza allunga e chiude 25-18 portandosi sopra 1-0.

Il secondo parziale comincia in equilibrio, 5-5. Modena mette la testa avanti con l’ace di Rinaldi, 9-10, poi si stacca con il muro di Sanguinetti che vale il 13-16.

Restano avanti i gialloblù orchestrati da un grande Luciano De Cecco, è 16-20, e nulla cambia nel finale: 21-25 e 1-1.



Nel terzo set Giuliani manda in campo dall’inizio Anzani al posto di Stankovic, nessuna delle due squadre prende il largo in avvio, 7-7. A staccarsi sono i padroni di casa che vanno 11-9, poi Modena ritrova subito la parità, 12-12. Piacenza prova a scappare, 17-15 poi 19-17 con l’attacco di Romanò. La serie al servizio di Anzani riporta i gialloblù in parità sul 23-23, ma l’allungo decisivo è di Piacenza che chiude 25-23 e va 2-1. Nel quarto set Giuliani schiera nel sestetto iniziale Massari al posto di Gutierrez, Modena parte fortissimo e va 3-8 con l’ace di Buchegger. Piacenza si riavvicina, 10-13 con l’ace di Simon. I biancorossi completano il sorpasso sul 20-19 grazie ai due ace consecutivi di Mandiraci e non si fermano nel finale chiudendo 25-23 e 3-1. La Valsa Group tornerà in campo domenica prossima 6 ottobre per la prima gara casalinga contro la neopromossa Grottazzolina.

Foto Modena Volley