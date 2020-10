Volley Superlega: Modena vince a Ravenna

Consar Ravenna - Leo Shoes Modena 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 19-25)

Consar Ravenna: Redwitz 2, Loeppky 7, Grozdanov 11, Pinali 22, Recine 9, Mengozzi 9, Zonca 6, Giuliani (L), Kovacic (L), Batak 0, Koppers 0. N.E. Arasomwan, Rossi, Pirazzoli. All. Bonitta.

Leo Shoes Modena: Christenson 3, Karlitzek 21, Stankovic 12, Vettori 3, Petric 6, Mazzone 10, Iannelli (L), Estrada Mazorra 12, Lavia 12, Grebennikov (L), Bossi 0. N.E. Lusetti, Sala. All. Giani.

ARBITRI: Puecher, Florian.

NOTE - durata set: 31', 30', 37', 31'; tot: 129'

MVP: Moritz Karlitzek (Leo Shoes Modena)



Le formazioni



Modena parte con la diagonale Christenson-Vettori, in banda ci sono Petric e Karlitzek, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Jenia Grebennikov.

La Consar Ravenna risponde con Redwitz-Pinali in diagonale principale, al centro ci sono Grozdanov e Mengozzi, in banda Recine e Loepkky, il libero è Kovacic.



La gara



L’inizio del match è subito un punto a punto serratissimo con l’ex Pinali e Karlitzek assoluti protagonisti, 10-10. Il tedesco al servizio piazza il break che spacca il set, Modena va avanti 13-10. Modena spinge forte in battuta con Christenson e Petric, 20-17. Ravenna cambia marcia, mette la freccia e va sul 24-25 poi chiude il set con un ace, 24-26 e 0-1.



Nel secondo set è Ravenna a partire fortissimo, i romagnoli vanno sul 5-8. In battuta Karlitzek cambia l’inerzia del set, 12-10 avanti i gialli. Torna avanti la Consar che sfrutta un perfetto sideout, 16-18. Si va avanti punto a punto con Mazorra che entra per Vettori, 21-21. Scappa via Modena che con un muro di Daniele Lavia chiude il parziale 25-22, è 1-1.



Il terzo set vede Karlitzek devastante al servizio, 8-4 poi Ravenna rimette i giochi in parità, 15-15. Scappano via i gialli guidati da Micah Christenson, 24-19. La Leo Shoes chiude il parziale 25-20, è 2-1.

Nel quarto set sono Lavia e Karlitzek a prendere per mano i gialli, 12-8. Resta avanti la Leo Shoes che trova un Mazorra che cresce punto dopo punto, 17-13. Non si fermano i gialli con il cubano ancora sugli scudi, 23-17. Modena chiude il parziale 25-19 e il match 3-1.