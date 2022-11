Volley SuperLega: Valsa group vince a Siena

Emma Villas Siena - Valsa Group Modena Volley 1-3 (15-25, 25-19, 25-27, 23-25)Emma Villas Siena: Finoli 1, Pinali 20, Petrić 6, Raffaelli 10, Mazzone 14, Ricci 2, Bonami (L), Pochini, Van Garderen 1. N.E. Biglino, Pinelli, Pereyra, Ngapeth, Fontani. All. MontagnaniValsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Lagumdzija 21, Rinaldi 16, Krick 12, Ngapeth 22, Stankovic 5, Rossini (L), Marechal, Sala, Sanguinetti. N.E. Malavasi, Salsi, Bossi, Gollini (L). All. GianiArbitri: Cesare, Pozzato. Durata set 23', 24', 30', 31'. Tot 108'MVP: Ngapeth (Valsa Group Modena)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Krick al centro con Rossini libero. Siena risponde con Finoli-Pinali, Petric-Raffaelli schiacciatori, Mazzone-Ricci centrali e Bonami libero.Parte fortissimo Modena che va sul 10-5 con Bruno che trova alla grande le sue ali e anche Tobias Krick. Alza i giri del motore Siena che torna sotto, 13-10.Scappa via la Valsa Group con un ottimo Tommaso Rinaldi, 20-14. È un ispiratissimo Earvin Ngapeth a chiudere il primo parziale 25-15.Nelsi inizia punto a punto poi è Lagumdzija a piazzare il break, 7-5. È ancora Rinaldi a trovare la diagonale strettissima, 12-11 avanti i gialli poi Siena chiama il timeout sul 16-13. Cambiano marcia Petric e compagni che prima arrivano alla parità e poi vanno sul 17-19 con un parziale di 5-0 a proprio favore. Non si fermano i toscani che si portano sul 19-24 e poi chiudono 19-25 il secondo parziale, è 1-1. Inizia bene la Valsa Group nel, 9-7 e buona gestione di sideout e fase break. Si arriva al 18-18, match tiratissimo. È infuocato il finale di parziale con la Valsa Group che chiude 27-25 la contesa, è 2-1. Inizia ile Modena va sul 12-10. Ngapeth trascina i gialli sul 20-17 poi è un super ace di Rinaldi a chiudere il set 25-23 e il match 3-0.