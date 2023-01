Volley, Valsa alza la testa e vince a Cisterna

Top Volley Cisterna-Valsa Group Modena 1-3 (22-25, 23-25, 25-20, 23-25)Top Volley Cisterna: Baranowicz 2, Dirlic 20, Zingel 8, Rossi 5, Sedlacek 11, Bayram 4, Catania (L), Kaliberda 3, Gutierrez 14, Mattei 1. N.E.: Martinez, Staforini, Zanni, Lostritto. All. Soli.Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Lagumdzija 28, Sanguinetti 4, Stankovic 11, Ngapeth 8, Rinaldi 15, Rossini (L), Sala, Marechal. N.E.: Malavasi, Salsi, Gollini, Bossi, Krick. All. Giani.Durata set: 28', 28', 28', 28' - tot: 112'.Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Cisterna risponde con Baranowicz-Dirlic, in banda Sedlacek-Bayram, Rossi-Zingel sono i centrali con Catania libero.Il match inizia con punto a punto, Bruno e Baranowicz trovano bene gli avanti, 9-7. Si arriva al 15-14 poi è 18-20 coi gialli avanti. La Valsa Group chiude 25-22 il primo parziale.i gialli partono forte, 8-3 e ottimo con un ottimo Lagumdzija. Continua a spingere la Valsa Group che gioca un buon volley, con grande efficacia, 20-17. Non si fermano i gialli che chiudono 25-23 il parziale, è 2-0.è sempre Modena a fare l’andatura ma Cisterna torna subito sotto, 11-10. Si arriva al 17-17 con un finale di set tiratissimo. Cambia marcia Cisterna che si porta sul 20-23 e poi chiude 20-25 il parziale, è 2-1.si arriva all’11-9 con Lagumdzija al servizio. Non ci sta Cisterna che cambia marcia e poi mette la freccia, 17-18. Il muro di Stankovic vale il 21-20 poi Modena chiude 25-23 il set e 3-1 il matchFoto: Modena Volley