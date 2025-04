Volley: Valsa crolla a Verona

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





ll tabellino

Rana Verona-Valsa Group Modena 3-1 (25-23, 25-20, 16-25, 25-22)

Rana Verona: Abaev 4, Jensen 1, Keita 17, Sani 15, Bonisoli (L), Cortesia 8, Mozic 15, Zingel 2, Ewert, Spirito 1, Vitelli, Chevalier N.E. Zanotti, D’Amico (L). All. Simoni.

Valsa Group Modena: Davyskiba 22, De Cecco, Buchegger 6, Gutierrez 19, Anzani 4, Federici (L), Massari, Stankovic, Mati 1, Ikhbaiyri 11, Sanguinetti 4, Uriarte. N.E.: Meijs, Gollini (L). All. Giuliani.

MVP: Mozic (Rana Verona)



Formazioni

Modena comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori, Anzani-Mati al centro e Federici libero.

Verona risponde schierando Abaev-Keita in diagonale principale, in banda Sani e Mozic, al centro Cortesia e Zingel, libero Bonisoli.



La gara

Parte forte Verona che va sul 3-6 poi Modena alza i giri del motore, 7-8.

Il muro di Cortesia porta Verona sull’11-14 poi sono Buchegger e Davyskiba a salire in cattedra, 17-14 e break Valsa. Si arriva al 20-20 poi la Rana chiude 23-25 il parziale.Nel secondo set Keita al servizio spacca subito il parziale, 1-5. Restano avanti i veneti, 14-16 e poi ace Mozic, 17-21. I veneti chiudono 202-5 il secondo set.Nel terzo parziale scappa Modena, 8-2 poi è 15-5. Non si fermano Davyskiba e compagni che chiudono il set 25-16.Nel quarto parziale regna l’equilibrio, 9-9. Si arriva al 17-17 in un match tiratissimo. Scappa via Verona che chiude 22-25 il set e 1-3 il match.

Modena scenderà in campo per l’ultimo match del girone playoff quinto posto domenica prossima al PalaPanini con Grottazzolina.