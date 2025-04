Volley, Modena detta legge a Milano: 3-0 all'Allianz

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il tabellino

Allianz Milano-Valsa Group Modena 0-3 (21-25, 19-25, 24-26)

Allianz Milano: Porro 3, Reggers 14, Louati 7, Caneschi 4, Schnitzler 1, Catania (L), Otsuka 8, Zonta, Kaziyski 1, Gardini 3, Barotto, Larizza. N.E. Piano, Staforini (L). All. Piazza.Valsa Group Modena: De Cecco 1, Ikhbayri, Gutierrez 16, Davyskiba 11, Anzani 9, Mati 13, Federici (L), Buchegger 10, Massari, Uriarte. N.E.: Sanguinetti, Stankovic, Meijs, Gollini (L). All. Giuliani.

MVP: Mati (Valsa Group Modena)



Formazioni

Modena comincia il match col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez in banda, Anzani-Mati al centro e Gollini libero. Milano risponde con Porro in regia, Reggers opposto, Otsuka/Louati martelli, Schnitzer/Caneschi centrali e Catania libero.



La gara

Parte forte Modena con Buchegger che serve fortissimo e anche davanti si fa sentire, 5-2. Non si fermano i gialli, con Gutierrez che spinge forte, 12-6.

Anche Davyskiba alza i giri del motore in una Modena che esprime un ottimo volley, 21-17. La Valsa Group chiude il set 25-21.E’ combattuto l’inizio del8-8. Piazza il break Modena che va sul 14-12. Continua a spingere la Valsa che si porta sul 18-14. Vanno sul 22-17 i gialli, che poi chiudono il parziale 25-19. Nel terzo set è ancora Modena a menare le danze, 12-10. Alza la testa l’Allianz che va sul 19-19 con un ottimo Louati. Scappa via Modena nel finale, con Gutierrez che mette l’ace che chiude set 26-24 e match 3-0.'Ha prevalso lo spirito di gruppo e la gran voglia di vincere. Abbiamo fatto alcune cose molto buone altre un pò meno, in particolare nella fase di recupero. La seconda vittoria consecutiva segna un passo importante, ora massimo impegno per dare continuità sabato prossimo'.Fotoo: Modena Volley