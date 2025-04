Volley: Valsa vince gara 1 quinto posto playoff

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il tifo del Palapanini ha sicuramente contribuito ai numerosi scatti di orgoglio che dalle 18 hanno visto la sfida tra Valsa Group e gli ospiti della Sonepar Padova. Il risultato è netto: 3-1



Il tabellino

Valsa Group Modena – Sonepar Padova 3-1 (25-16, 23-25, 25-23, 25-19)

Valsa Group Modena: Uriarte 3, Gutierrez 8, Mati 10, Ikhbayri 18, Davyskiba 17, Sanguinetti 5, Gollini (L), De Cecco 0, Anzani 3, Buchegger 3, Federici (L). N.E. Massari, Meijs, Stankovic. All. Giuliani.

Sonepar Padova: Falaschi 2, Orioli 12, Polo 4, Stefani 21, Mayo Liberman 5, Truocchio 5, Diez (L), Masulovic 1, Toscani (L), Pedron 0, Porro 1, Crosato 1. N.E. Plak, Galiazzo. All. Cuttini.

ARBITRI: Santoro, Vagni.

MVP: Ikhbayri (Valsa Group Modena)



Formazioni

Modena parte col sestetto composto da Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero.

Padova risponde con Falaschi al palleggio, Stefani opposto, Mayo Liberman-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Toscani libero.Parte forte Modena che va sul 10-6. Spingono fortissimo i gialli con Ikhbayri e Gutierrez sugli scudi, 18-11. La Valsa Group chiude 25-16 il primo parziale.Nel secondo set è Padova ad andare sul 9-12 con Falaschi che trova bene i suoi avanti. Si riavvicina Modena, che arriva al 21-22 con Davyskiba protagonista. Non si ferma Padova che chiude 23-25 il parziale, è 1-1.Equilibrio in avvio di terzo set, poi sono i padroni di casa a cercare di prendere il largo: pallonetto vincente di Gutierrez e 14-11. Padova non molla e si arriva al 21-20. Ripartono i gialli che chiudono 25-23 il parziale, è 2-1.Nel quarto parziale i gialli prendono subito il largo e chiudono 25-19 il set e 3-1 il match.Foto: Modena Volley