Weekend di Freccette: successo finali campionato Doppio Team a Carpi

L’evento, organizzato dalla ASD Nuova Modena Darts, ha regalato due giorni di spettacolo, con partite emozionanti e un alto livello tecnico che ha coinvolto sia i partecipanti che il pubblico.

Categoria A:1° classificati DADE DARTS (MN)2° classificati CAPRE BELLICOSE (MN)3° classificati MANTOVA DARTS DOPPIO (MN)4° classificati PD NEW GENERATION (MN)

Categoria B:1° classificati THE BLACK EAGLES (MN)2° classificati FeF DARTS (MN)3° classificati BAR CENTRALE (MN)4° classificati LAST MINUTE DARTS (MO)

Categoria C:1° classificati THE DREAMERS (MO)2° classificati PORKY'S (MN)3° Classificati A GHEMA SE (MO)

'Vogliamo ringraziare di cuore i volontari della nostra associazione, che con il loro impegno e dedizione hanno reso possibile un evento di questa portata.

Un grazie sincero va anche a tutti gli atleti che hanno partecipato, al pubblico che ha riempito le giornate con il suo entusiasmo e, naturalmente, al Zazza Bar per la calorosa ospitalità e il supporto logistico. Invitiamo tutti a seguire la nostra pagina Facebook, ASD Nuova Modena Darts, per rimanere aggiornati sulle attività e sulle prossime iniziative legate al mondo delle freccette modenesi'. L’evento si è concluso con applausi e sorrisi, confermandosi un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport. I riflettori ora sono puntati sulle prossime competizioni, per continuare a promuovere la passione per le freccette in tutta la regione.