Zironelli a rapporto dalla società: 'Lo ammetto, ho avuto una reazione sbagliata'

Dopo il post gara di domenica a Vicenza, la società ha incontrato il tecnico Mauro Zironelli e ha avuto le risposte che voleva dal proprio allenatore: 'Ho avuto una reazione sbagliata – dice Zironelli-, ho parlato di pancia e dovevo essere razionale. Quando vado a giocare a Vicenza, con la mia squadra ho sempre aspettative molto piu alte rispetto alle altre gare, qui a Modena sento ancora di più il senso di appartenenza. Ci incontrati con la società e nell’appuntamento ho dato spiegazioni e risposte perché il responsabile sono io. La prestazione fatta dal Modena con l’Arzignano è colpa mia e ne sono l’unico responsabile. Al termine del match ho agito d’impulso, preso dalla rabbia, con tutto il rispetto per gli avversari, ero deluso dal non aver vinto l’incontro. Tutti insieme dobbiamo stare uniti per centrare gli obiettivi del nostro club”.Nel pomeriggio la squadra gialloblù ha ripreso gli allenamenti sul campo di Marzaglia, domani è prevista una doppia seduta.