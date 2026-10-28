La testimonianza: altroché sanità d’eccellenza. Liste d'attesa infinite e pazienti 'in ostaggio' tra visite private e interventi fantasma

Ho avuto occasione di rivolgermi, per i problemi di salute di mio marito, a una nota equipe privata. Sulla carta, si tratta di una vera eccellenza che utilizza sistemi altamente tecnologici per interventi all’avanguardia. La mission dichiarata che guida il centro comprende concetti nobili come la 'centralità del paziente', l''approccio multidisciplinare', la 'mininvasività e innovazione', offrendo un punto di riferimento in cui diversi specialisti collaborano per garantire una presa in carico completa.

I pazienti, comprensibilmente, si rivolgono a questi specialisti con la convinzione di essere curati al meglio. Ci si reca a queste visite con grande fiducia e rinnovata speranza, attirati anche dal fatto che l'accesso all'appuntamento specialistico è pressoché immediato a patto, ovviamente, di pagare.

Tuttavia, una volta varcata la soglia, la realtà si rivela ben diversa da quella raccontata nei depliant: sale d’attesa gremite, appuntamenti scansionati a ritmo industriale (circa uno ogni 20 minuti) e la promessa di una soluzione rapida che, nei fatti, si trasforma in un miraggio.

Il vero paradosso inizia proprio dopo la diagnosi. Quando l'intervento chirurgico viene programmato (spesso in regime di convenzione con il SSN), il paziente entra in un limbo burocratico che dura mesi, a volte anni.

Nel frattempo, poiché il tempo passa e la patologia inevitabilmente evolve, si è costretti a ripetere e pagare nuovamente ulteriori visite di controllo, al solo scopo di monitorare un equilibrio clinico sempre più precario.





Mio marito, come tanti altri, si trova così a vivere con una vera e propria 'bomba a orologeria' nel corpo: un calcolo renale che rischia di muoversi da un momento all'altro, nell'angoscia costante di un'emergenza e nell'impossibilità di avere risposte certe sui tempi della cura. Alle continue e logoranti telefonate per avere notizie, le segreterie rispondono invariabilmente con un copione standardizzato e respingente: 'il professore è a un convegno', 'Le faremo sapere', 'Appena possibile'.

Davanti a tutto questo, le domande sorgono spontanee: è eticamente accettabile che la rapidità della diagnosi a pagamento non corrisponda a una reale e tempestiva capacità di cura? È corretto continuare ad accumulare visite private se la struttura sa già di non poter garantire l'intervento in tempi compatibili con la salute psicofisica del malato?

La tecnologia mini invasiva e i chirurghi robotici sono conquiste straordinarie, ma rischiano di diventare meri spot pubblicitari se il sistema applica logiche di profitto sulla pelle di chi soffre.

L'eccellenza non si misura solo dal livello dei macchinari o dal blasone dei chirurghi, ma dalla capacità elementare di non lasciare solo un paziente nel momento del bisogno.

Sperando che questa testimonianza possa sollevare un dibattito serio sulla trasparenza delle liste d'attesa e sul rispetto dei diritti dei malati.

Lodovica Boni