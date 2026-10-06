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Modena, tagli e accorpamenti sanità: siamo al punto di non ritorno

Modena, tagli e accorpamenti sanità: siamo al punto di non ritorno

Il tabu’ di cercare una sponda direttamente nell’opinione pubblica, a mia memoria, non era masi stato infranto dai clinici

2 minuti di lettura
Gentile direttore,
pur per un veterano della locale sanità pubblica la vicenda da Lei commentata (Sanità, il modello CL del 5 ottobre e Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo del 4 ottobre) ha dell’inedito. Mi sembra che tanto l’iniziativa di scardinare lo storico campanilismo tra le confinanti province di Modena e Reggio quanto la netta reazione dei sei chirurghi apicali modenesi segni un punto di non-ritorno.
In passato ho ascoltato tanti mugugni, anche pubblici, dei responsabili di strutture complesse, ma il tabu’ di cercare una sponda direttamente nell’opinione pubblica, a mia memoria, non era masi stato infranto dai clinici, una tipologia di professionisti solitamente avvezzi ad una postura individualista se non anche francamente antagonista al loro interno. Credo che questa inedita alleanza dimostri la serietà del conflitto in atto tra le istituzioni (tali sono da considerarsi tanto i vertici professionali che quelli strategico-amministrativi). Staremo a vedere se avrà ripercussioni sull’amministrazione aziendale, già distintasi per aver chiesto ai MMG di fare anche lo screening dermatologico, indipendentemente dal background culturale dei singoli professionisti.
Lei ha ragione quando richiama il fatto che, come cittadini della RER, siamo sottoposti ad una delle tassazioni piu’ alte.
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I vertici regionali, all’indomani del loro insediamento, si sbilanciarono ad approvare un’addizionale IRPEF per sanare i buchi del bilancio. Come se tali responsabilità non fossero, storicamente, della medesima parte politica che ora chiama i cittadini a sanarle. Per me è una doppia beffa perché dei criteri con cui è amministrata la sanità in regione, a suo tempo, non ho mai tratto professionale giovamento ed ora mi tocca pure contribuire a ripianare un debito in cui, in quanto professionista della sanità, non mi sento affatto responsabile.
Grazie, direttore, per la Sua analisi lucida ed indipendente della cronaca politica. Modena ha bisogno del Suo lavoro e del giornale che Lei dirige.
Per i motivi di discrezione che immagina, Le sarò grato se vorrà pubblicare - se crede che ne valga la pena – con la seguente firma.
Lettera firmata
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