Nella giungla dei diritti: l'invalidità civile

Approfondimento periodico de La Pressa dedicato a previdenza e diritti. Insieme ai consulenti Caf Italia Emilia-Romagna questa settimana ci occupiamo di invalidità civile. Ma aziché dai nostri studi questa volta è la nostra telecamera che entra negli uffici Caf Italia in via Pelusia a Modena dove incontriamo ancora una volta Michela Sighinolfi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.