La vita di Sant'Aldo si fa risalire all'Vlll secolo. Si ritiene che Aldo abbia condotto la sua vita di monaco eremita prima vicino a Bobbio e poi nei pressi di Pavia.La tradizione lo vuole carbonaio, una attività che poco si concilia con il concetto di eremita dei giorni nostri. Essa però era una prerogativa dei monaci irlandesi di San Colombano.Essi erano ritirati dal mondo ma anche presenti con un lavoro concreto che permetteva loro di guadagnarsi la vita. Aldo si comportava come i monaci irlandesi: era un orante dalle mani incallite e il volto annerito dalla fuliggine delle carbonaie. Il Santo si isolava in solitaria contemplazione nelle ore dedicate alla preghiera, ma poi usciva con gli attrezzi da lavoro per recarsi nelle carbonaie, tra gli uomini, a guadagnarsi da vivere con il sudore della fronte. Sant'Aldo non si ritirava dalla comunità e contribuiva con l'esempio della sua vita devota e con la carità fattiva a far conoscere Gesù.Si può quindi ritenere, questa nuova ventata di spiritualità, un felice innesto dello spirito benedettino con quello dei Missionari provenienti dall'Irlanda.La data della morte di Sant'Aldo non è nota, è certo però dove ora si trova sepolto il suo corpo: Basilica di San Michele Maggiore a Pavia. Le origini del suo nome sono longobarde e Aldo significa 'vecchio e saggio'.Buon onomastico ai lettori che si chiamano Aldo.