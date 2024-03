Caedda, il santo predicatore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Caedda visse nel Vll secolo e veniva da una famiglia della Northumbria. Ancora giovane, in Irlanda, visse da monaco assieme a Egberto digiunando e Meditando la Bibbia. Dopo essere tornato in Inghilterra fu ordinato prete. Il Santo era molto legato al fratello Cedd che fondò il monastero di Tastingham e lasciò, dopo la sua morte, in eredità al fratello Caedda; che gli successe come Abate.Più tardi, durante una lunga assenza di San Wilfrido, titolare della sede Vescovile di York, che si era recato nelle Gallie, ne assunse l'ufficio, Gaedda, e al suo ritorno si ritirò umilmente. San Teodoro lo chiamò allora a reggere la diocesi di Lichfield. Caedda fu Vescovo Santo: erudito nelle Scritture e zelante nel promuovere il loro insegnamento; egli era anche un Servo di Dio, molto devoto ed un eccezionale predicatore.

Vicino alla Chiesa del monastero di Lichfield, Caedda fece costruire un luogo dove, quando non doveva assolvere altri compiti, si ritirava a pregare assieme ad altri Monaci. Prima della sua morte Caedda radunò i suoi confratelli e li esortò di vivere in pace con tutti e di rimanere fedeli alle regole monastiche.

Il 2 marzo 672, dopo essersi comunicato morì e venne sepolto vicino alla chiesa di Santa Maria, ma presto il suo corpo venne traslato nella chiesa di San Pietro dove si trova l'attuale Cattedrale di Lichfield.

In entrambi i luoghi della sua sepoltura avvennero miracoli per sua intercessione e per questo il suo culto si diffuse ampiamente.

Anche la Cattedrale di Birmngham, a lui intitolata, ne conserva delle reliquie.