Non dobbiamo stupirci se le leggende si intrecciano alla realtà nella vita di diversi Santi vissuti nei primi secoli. Era in uso, infatti, usare leggende per valorizzare ancora di più il racconto delle virtù di tali Santi. È certo, però, che San Paride fu consacrato vescovo di Teano dal Papa San Silvestro. Egli viene considerato primo Apostoli e patrono della città, dove morì nel 346. Il suo corpo, conservato nella cattedrale, è oggetto di culto da tempo immemorabile e la sua venerazione si diffuse anche altrove, ad esempio a Capua. Il nome Paride deriva dal greco e significa 'lottatore', 'battagliero'. Paride è una persona forte e coraggiosa. Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamo Paride e anche al nostro vignettista, un vero 'combattente'.