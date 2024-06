I protomartiri della Chiesa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il culto primitivo dei protomartiri, dalla piccola chiesa di Santa Maria della Pietà, venne esteso, nel 1923, a tutta la città. Un cenno dei primi martiri lo troviamo anche nella lettera scritta da San Clemente ai Corinzi nel 96: il Santo ricorda la grande moltitudine di eletti che sopportavano oltraggi e tormenti; ai supplizi vennero sacrificate anche diverse donne.

Nel 1626, nel porre il baldacchino berniniano, in San Pietro si trovarono sepolcri contenenti ossa bruciate, riferibili ai primi martiri. Molti altri sepolcri sono poi stati trovati durante scavi più recenti.La Chiesa Cattolica ha istituito la celebrazione dei primi martiri, il giorno dopo la festa dei Santi Pietro Paolo, per ricordare che anche essi hanno sacrificato, come gli Apostoli, la vita in nome della fede.