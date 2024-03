Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Re Isdeberge fece una controproposta: avrebbe liberato Beniamino se questi avesse cessato la sua opera di apostolato tra i persiani. La risposta del Santo Diacono ci è così pervenuta dai Martirologi: 'Non posso chiudere agli uomini le fonti delle grazie del mio Dio. Finché sarà in mio potere, illuminerò coloro che sono ciechi, mostrando loro la Luce della Verità...' In queste parole, Beniamino, traccia la linea di condotta di ogni Cristiano, che non è solo depositario della Verità, ma deve insegnarla al prossimo.Fu liberato, nonostante le sue ferme parole, per la pressione dell'ambasciatore romano; Beniamino però riprese a istruire e a battezzare senza timore. Il Re persiano ordinò pertanto la sua morte, che avvenne attraverso atroci supplizi: il suo corpo venne trapassato da spilloni. Il Santo Martire Beniamino affrontò corraggiosamente il martirio, felice di non aver nascosto i talenti della Verità.Buon onomastico a chi si chiama Beniamino.