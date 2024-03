Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Santa Alessandra visse nel lll secolo e assieme ad altre compagne si presentò al prefetto Amiso proclamando la fede Cristiana e denunciandolo per la sua crudeltà. Erano un gruppo di 7 Sante e morirono, martirizzate, gettate nella fornace. Bellissimo fu il loro coraggio e commovente la loro compattezza nel seguire, fino a donare la loro vita, il Signore. Ecco i loro nomi: Alessandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Giuliana, Eufemia e Teodosia.Il Martirio di Sant'Alessandra e compagne ebbe luogo ad Amide in Asia Minore, quasi alle sorgenti del Tigri dove esse vivevano. Le martiri appartennero, perciò, a un paese lontano da Roma e dalle più importanti Chiese dell'Oriente. Le 7 Sante furono uccise all'inizio del lV secolo: le ultime vittime della persecuzione Cristiana dell'imperatore Massimino Cesare rivale di Costantino.È bello ricordare come Alessandra con le sue compagne, pur nel silenzio della loro storia, a distanza di più di 1700 anni, sono presenti, con il fascino dei loro nomi, per indicare la Luce che è possibile seguire.Buon onomastico a chi si chiama Alessandra.