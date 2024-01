Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il nome del Verbo incarnato è dato non dagli uomini, ma da Dio stesso.L'angelo del Signore disse a Giuseppe: '... Maria darà alla luce un figlio, cui porrai nome Gesù, perché sarà Lui che libererà il suo popolo dai peccati.'Nel salmo 99 viene detto: 'Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza'.NOME DI ALLEGREZZAPensando a Gesù, anche nei momenti più bui, una gioia vera entrerà nel nostro cuore. In Lui troveremo la forza e la luce: la luce che illumina e che santifica.NOME DI SPERANZAGesù stesso ci dice: 'Se chiederete qualcosa al Padre in Nome mio Egli ve la concederà... fatevi coraggio chiedete in nome mio, e tutto vi sarà dato'.NOME DI AMOREPronunciando il nome di Gesù ricordiamo anche quanto Lui ha fatto per noi: quanto sia costata la nostra Redenzione e quanto egli ci ama. Gesù si è sacrificato sulla croce: Egli l'innocente muore schernito da quelli stessi per cui dà la vita.La devozione al Santissimo nome di Gesù ha origini antiche ed è di particolare importanza per i Gesuiti e vide nella figura di San Bernardino da Siena il principale divulgatore.Fu proprio San Bernardino ad inventare il Trigramma IHS, la sigla di Cristo al centro di un sole a 12 raggi, ovvero le prime tre lettere di Gesù in lingua greca che rappresentano anche l'abbreviazione di Iesus Homminum Salvator ovvero 'Gesù Salvatore degli Uomini.'La sigla IHS ha un significato ben preciso: Cristo è rappresentato dal Sole che irradia luce e calore e lo fa attraverso l'opera dei 12 Apostoli (La Chiesa).Auguriamoci di prendere coscienza del Benedetto nome di Gesù.