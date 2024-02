Il sacrificio di San Paolo Miki

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La sua famiglia era benestante, ma egli scelse di entrare in un collegio della Compagnia di Gesù.Diventò un esperto di religiosità orientale, cosicché venne destinato alla predicazione, che prevedeva il dialogo con dotti buddisti. In questo suo compito, Paolo riuscì bene e ottenne molte conversioni dovute anche ai suoi sentimenti affettuosi verso il prossimo.Il Cristianesimo era entrato in Giappone nel 1549 con San Francesco Saverio. I missionari cristiani erano perciò bene accolti dalla gente e dallo stato. Anche Paolo Miki vive anni fecondi di apostolato percorrendo il paese nipponico.Con l'avvento al governo di Hideyoshi si capovolge però la politica verso i cristiani: il timore che il cristianesimo minacci l'unità nazionale del Giappone porta una prima persecuzione, che coinvolge Paolo Miki.

Arrestato nel 1596 si ritrovò in carcere con 17 giapponesi terziari di San Francesco, 6 missionari Francescani e 3 Gesuiti. Insieme a tutti loro Paolo venne condannato e crocefisso presso Nagasaki.

Prima di morire perdonò i suoi carnefici e invitò tutti a seguire la fede di Cristo.

Nel 1862 Papa Pio lX lo proclamerà Santo.



A Verona, leggendo il racconto del supplizio del Martire Paolo Miki è Compagni, Daniele Comboni trovò la spinta alla vita missionaria, alla quale dedicherà vita e morte tre secoli dopo il Martire Santo Paolo Miki.

Buon onomastico a chi si chiama Paolo o Amilcare.