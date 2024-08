Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu un vescovo molto stimato, tanto che diventerà noto non solo come santo, ma addirittura come patrono della stessa regione Piemonte. Grazie alle sue opere di capillare evangelizzazione nel nord-ovest si sviluppano siti di antica tradizione mariana legati al santo: il duomo di Vercelli, la chiesa di sant'Eusebio di Piave, il sacro monte di Crea nel Monferrato, il santuario Madonna del palazzo di Crescentino. Eusebio, durante una fuga in terra santa portò in Italia la venerazione della Madonna Nera, probabilmente una statua che fu nascosta presso la cittadina valdostana di Fontainemoire, località ancor oggi devota a tale culto. Nel 371 la morte coglie Eusebio nella sua città episcopale, che ne custodisce tuttora le reliquie. Buon onomastico a chi porta il nome di Eusebio.