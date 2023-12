Il Santo Re Davide e la discendenza divina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Davide ebbe anche miserie e crisi morali e politiche. Con il delitto che lo lega a Betsabea moglie di un suo ufficiale, Uria, si leva la voce del profeta Natan che punta l'indice contro Davide, denunciando i misfatti.Davide rivela una umanità fragile e delicata però riconosce le sue miserie.Espiata la colpa sposa Betsaida e genera con lei Salomone il futuro erede al trono.Il Re Davide è Profeta, musicista e poeta: è lui l'autore dei Salmi che si trovano nella Bibbia.



La sua vita sarà però pervasa da sciagure: i suoi figli e i suoi sudditi lo tradiranno.

Santificato dal dolore i Salmi della sua sofferenza diventano profezie della Passione di Cristo.

La discendenza di Davide con le sue generazioni sarà il campo privilegiato in cui Dio agirà e si rivelerà. Dopo tanti discendenti imperfetti sboccerà un 'Figlio di Davide' Perfetto.



Davide sarà accolto nella assemblea dei Santi e molti episodi della sua vita, anche se non sempre esemplari, saranno riletti in chiave simbolica come anticipazione della salvezza che porterà Gesù:

- La vittoria su Golia sarà segno di quella di Cristo sul male.

- Betsabea diverrà l'immagine della Chiesa

- La Giovinezza iniziale di Davide diverrà modello della debolezza umana fortificata dalla fede.

- il Davide poeta e cantore per grazia divina, sarà ispirato e i suoi Salmi diverranno Parola di Dio.

Davide morirà dopo 40 anni di regno.

La sua gloria autentica sarà però quella di essere legato a Cristo: 'Nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo lo Spirito'.

Buon onomastico a chi si chiama Davide.