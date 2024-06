Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La nascita di Giovanni Battista si colloca nella cornice del tempo messianico caratterizzato dalla 'gioia'. L'Angelo Gabriele è stato inviato a Zaccaria per recare 'il lieto annuncio'. L'angelo indica il motivo di questa gioia: Giovanni, figlio di Zaccaria ed Elisabetta, sarà grande davanti al Signore. Il padre Zaccaria colloca la nascita del Battista nel contesto del compimento delle promesse messianiche: 'Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente...' Egli annunzia la missione del figlio in questi termini: ' E tu, bambino, sarai chiamato Profeta dell'Altissimo... preparerai le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza...'

Giovanni Battista, come Profeta, precede e prepara la venuta del Signore, che porta salvezza è pace.

Nell'incontro con Maria Santissima, Elisabetta sente esultare il suo bimbo nel grembo e proclama Maria 'la Madre del mio Signore'.

La Madonna esulta con la cugina e rende lode a Dio con una bellissima preghiera di lode: 'il Magnificat'.



La nascita del Battista, raccontata nei Vangeli, lascia intendere che egli sarà un grande Profeta, 'precursore', della missione pubblica di Gesù e anticipa inoltre il riconoscimento del Salvatore che porta a compimento le promesse di Dio Padre.Gesù stesso più tardi affermerò: 'In verità vi dico, che tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni, tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui...'Si può dunque comprendere come San Giovanni Battista e Gesù di Nazareth siano stati in stretta relazione. Giovanni prepara la venuta della Salvezza, ma è subordinato al Messia e riconosce in Lui il Figlio di Dio.Buona festa della natività del grande Profeta, San Giovanni Battista, a tutti i lettori della 'Pressa'.