Brigida nasce a Finsta (Svezia) nel 1303; i suoi genitori appartengono alla più alta nobiltà. Il padre, per ragioni politiche le impone di sposare Uld Gudmarsson e dal matrimonio nascono 8 figli. La vita di corte mette in contatto Brigida con la società del tempo e accende in lei un vivo interesse per la politica europea.La Santa studia ama molto la letteratura mistica e in particolare legge con interesse le opere di San Bernardo di Chiaravalle.

Dopo la morte del marito, avvenuta nel 1344, la vita di Brigida ha una svolta importante. La Santa decide di indossare l'abito cinerino del Crocefisso, simbolo di povertà e di penitenza. Iniziano per lei anche le rivelazioni celesti attraverso le quali diviene una messaggera di Cristo attraverso i suoi scritti.

Oltre ad essere una grande mistica, Brigida è anche una donna pratica: per il Papa e per l'Europa è spinta a partire per Roma e da lì non se ne andrà più.



Si adopera per il ritorno del Papa da Avignone senza potere realizzare il suo progetto che sarà poi realizzato da Santa Caterina da Siena. A Roma Brigida adatta una casa, in piazza Farnese, per i pellegrini che giungono dai paesi scandinavi a cui offre ospitalità e spiritualità.

La nobile figlia di Svezia muore a Roma il 23 luglio 1373, proprio nella casa di via Farnese e dove oggi è posta la curia generalizia del Suo Ordine. La lode incessante a Dio e alla Madonna con l'impegno per l'unità dei Cristiani caratterizzano il carisma delle suore di Santa Brigida. Un segno di richiamo alla riparazione, tipico dell'Ordine Brigidino è la corona portata sul capo con i simboli della 5 piaghe del Signore. Brigida sarà dichiarata Santa il 7 ottobre 1392.Rimane molto nota una pratica diffusa di orazioni a cui sono legate molte promesse dello stesso Gesù.Buon onomastico a chi si chiama Brigida.