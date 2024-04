Liduina, la santità nella malattia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Liduina nacque a Schiedam (Olanda) nel 1380; a 15 anni fece una brutta caduta mentre stava pattinando con amici e restò paralizzata: rimase sofferente a letto per 38 anni fino alla morte.Nonostante la grande sofferenza che dovette sopportare, si impegnò sulle vie maestre della Passione del Salvatore. Dopo l'incidente sopraggiunsero altre malattie, che trovarono i medici impotenti: Liduina non guarì e i dolori la portarono a un passo dalla disperazione.Le venne in aiuto un sacerdote, Giovanni De Pot, da lui comprese che i mali non erano una sciagura priva di senso. Liduina si affidò al Signore e collaborò, con le sue sofferenze, e ogni suo dolore lo offrì per la salvezza altrui. La Santa ottenne anche un segno dal cielo che confermò la volontà Divina: sopra al suo capo apparve, splendente l'Ostia Eucaristica, che riuscirono a contemplare anche parenti e vicini.



Dopo il fatto venne, a visitare Liduina anche molta gente da paesi vicini.



Col tempo altri arrivavano da Rotterdam, dalle Fiandre, dalla Germania, perfino dall'Inghilterra. La casa della Santa divenne luogo di speranza: la sua voce guidò la preghiera e orientò la vita di chi l'avvicinava.

Liduina accolse tutti: ascoltò, parlò e donò pace e gioia. La Santa, malata incurabile, liberò tanti sani e robusti dai loro mali spirituali. Nel 1433 Liduina morì nella settimana Santa e nel 1790 Papa Leone XIII autorizzò il culto in suo onore. Il nome Liduina significa 'bella e gioiosa'.

Buon onomastico a chi si chiama come lei.