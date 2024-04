Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Madre del Buon Consiglio è uno dei titoli con cui viene invocata Maria Madre di Gesù. Di origine antica, divenne popolare dopo il ritrovamento di un dipinto raffigurante la Vergine con il Bambino Gesù, nel Santuario di Genazzano.Nel 1903 Papa Leone Xlll aggiunse alle litanie lauretane l'invocazione Mater Boni Consilii. Le ragioni per cui a Maria si addice tale titolo sono esposte dal decreto approvato da Papa Leone Xlll a firma del Cardinale Serafino Cretoni del 22 aprile 1903. 'Dall'istante in cui la B.V.M. accettò il mistero del Verbo incarnato meritò di essere chiamata anche Madre del Buon Consiglio. Ammaestrata dalla Sapienza Divina e istruita dalle parole di vita ricevute dal Figlio, Maria riversò quanto appreso a tutti noi. La Vergine è colei che illumina il cammino e le menti di pie donne, discepoli e Apostoli di Gesù'.Nel decreto si fa pure riferimento all'episodio delle nozze di Cana in cui Maria pronuncia le Parole attribuite dai Vangeli: 'Fate quello che Vi dirà'; questo fu il più vantaggioso dei Consigli per tutta l'umanità. Dalla croce infine Gesù si rivolge al discepolo, Giovanni, dicendo: 'Ecco tua Madre' invitando tutti i cristiani, come figli, a seguire la strada indicata da Maria, perfetta Consigliera.La 'Madre del Buon Consiglio' è titolare di numerosi istituti religiosi, che seguono le raccomandazioni di Maria e annunciano il lieto messaggio a quanti avvicinano.