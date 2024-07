Marta di Betania, la parte migliore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Marta si lamenta con il Signore: 'Mia sorella mi lascia sola a servire, dille che mi aiuti'.La risposta di Gesù non si fa attendere: 'Marta, Marta, tu ti inquieti e ti affanni per molte cose, ma una sola è necessaria; Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta'.

Marta la ritroviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11 in un momento di dolore. Lazzaro si ammala gravemente e le sorelle mandano ad avvisare Gesù.

Lui indugia e Lazzaro muore; poi dice ai discepoli: 'Lazzaro, il nostro amico, dorme: ma vado a svegliarlo'. Quando Gesù arriva a Betania, Marta gli corre incontro e l'implora: 'Signore se tu fossi qui, mio fratello non sarebbe morto: ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, te la concederà'. Gesù, afflitto per la morte dell'amico riferisce a Marta: 'Io sono la Resurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno'.

Il Signore si reca poi con le due sorelle davanti alla tomba di Lazzaro e per dimostrare a tutti che Lui è più forte della morte resuscita l'amico.



Da questo momento non sappiamo più nulla di Marta. La figura di Marta, alcuni secoli dopo, è protagonista di varie leggende. Secondo una di esse sarebbe arrivata, con Maria e Lazzaro, in Provenza abitando ad Avignone e poi a Tarascona, dove avrebbe concluso la sua vita con un miracolo strepitoso, lottando con un drago. Al suo nome sono state intitolate, nel tempo, varie congregazioni: specialmente in Francia e in Canada. In Italia 'Le suore di Santa Marta', fondata dal Beato Tommaso Reggio, si occupano della formazione dei giovani, degli ammalati e della opere parrocchiali.Buon onomastico a chi si chiama Maria e Marta.