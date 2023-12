Nostra Signora di Guadalupe e la tilma miracolosa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel dicembre del 1531 a Juan Diego, un atzeco convertito al cristianesimo, appare la Madonna a Città del Messico. Nostra Signora di Guadalupe è l'appellativo con cui è venerata Maria in seguito a queste apparizioni. La mattina del 9 dicembre 1531 Juan Diego, mentre attraversa la collina del Tepeyac nei pressi di Città del Messico, è attratto da un canto di uccelli e dalla visione di una bella Signora.La Madonna, chiamando per nome il povero indio, gli dice di essere 'La Perfetta Sempre Vergine Maria, la Madre del Verissimo ed unico Dio' e gli ordina di recarsi dal Vescovo per dirgli di costruire un tempio ai piedi della collina. Juan si reca dal Vescovo ma non viene creduto; il giorno dopo riferisce il suo insuccesso alla Madonna che gli appare di nuovo nello stesso luogo.

La Vergine ordina a Juan di tornare dal prelato; il Vescovo allora chiede un segno per poter credere alle apparizioni. La Vergine promette all'indio un prodigio che convincerà il Vescovo incredulo e invita Juan di tornare da lei l'indomani.



Il giorno seguente però non può recarsi dalla Signora: lo zio Juan Bernardino è gravemente ammalato e lui deve correre a cercare un sacerdote per la confessione al moribondo. Durante il tragitto appare la Madonna che assicura Juan Diego la guarigione dello zio.

La Bella Signora invita perciò l'indio a salire sulla collina del Tepeyac per raccogliere dei 'fiori di Castiglia'. È il 12 dicembre e non poteva essere stagione adatta alla crescita dei fiori. I fiori sono però miracolosamente cresciuti e sono bellissimi: Juan Diego ne raccoglie un mazzo e la vergine lo invita a portalo al Vescovo come prova delle apparizioni.



L'indio, nascosto il mazzo di fiori nel mantello, si reca al cospetto del presule e giunto accanto a lui apre il mantello e subito appare, per prodigio sulla tilma, l'immagine della Vergine contornata dai stupendi fiori. Di fronte a tale miracoli il Vescovo cade in ginocchio e crede alle parole di Juan Diego.

L'immagine, collocata nell'attuale Cattedrale, è diventata oggetto di una devozione popolare.

La bellissima icona di Guadalupe è rimasta inspiegabilmente intatta fino ai giorni nostri. Questa immagine non è una pittura, né un disegno, ne è fatta da mani umane, suscita devozioni dei fedeli di ogni parte del mondo. Nostra Signora di Guadalupe che apparse a Juan Diego, vestita di sole, invita ciascuno di noi ad aprire il proprio cuore all'opera di Cristo che ci ama ci salva.

La Vergine di Guadalupe è venerata come patrona e Regina del continente americano.

Il veggente Juan Diego è stato recentemente proclamato Santo della Chiesa.