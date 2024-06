Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Romualdo nacque a Ravenna da famiglia ducale, nel 953. Dopo essere stato monaco a Sant'Appolinare in classe, decise di lasciare il monastero per seguire un Eremita di nome Marino. I due asceti si trasferirono a Venezia e intorno a loro si costituì un gruppo di uomini.Nel 978 giunse a Venezia San Michele e il piccolo gruppo di veneziani lo seguirono a Cuxa nel famoso monastero dei Pirenei orientali.San Romualdo si dedicò al lavoro manuale e nel contempo diventò esperto, leggendo i padri della chiesa, nella vita ascetica e dal gruppo venne riconosciuto come maestro.

Dopo 10 anni, terminata l'esperienza di Cuxa, Romualdo trascorse la sua vita eremitica in varie località e riformò alcuni monasteri presso i quali fissava per brevi periodo la propria dimora. Il Santo nel 1023 fondò l'eremo di Camaldoli e fu promotore della Congregazione Camaldolese. Romualdo si recò infine nel monastero di Val di Castro da lui costruito e in una cella morì solo e in silenzio il 19 giugno 1027.Sulla tomba fu eretto un altare e molti, in pellegrinaggio, vennero a venerare le reliquie dell'Eremita.Nel 1140 il corpo di San Romualdo fu trasferito nella chiesa camaldolese di San Biagio di Fabriano, dove si conserva tuttora.Buon onomastico a chi si chiama Romualdo.